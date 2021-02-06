В Петербурге из-за неполадок опоздали несколько электричек

В контактной сети на перегоне "Мюллюпельто — Приозерск" Октябрьской железной дороги обнаружили техническую неисправность. Как сообщили в пресс-службе ОЖД, в связи с этим в Петербург в пятницу вечером задержались сразу несколько пригородных электричек.

Опоздание составило от одного до пяти часов, один поезд отменили.

На данный момент все неисправности в движении поездов устранены.

В ОЖД принесли пассажирам извинения за временные неудобства.