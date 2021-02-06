Правоохранители провели обыски у семи активистов

В Петербурге полицейские пришли с обысками к оппозиционным активистам. Как сообщили в телеграм-канале "Ротонда", мероприятия правоохранители проводили утром в субботу.

В частности, обыски прошли у экс-депутата МО Финляндский округ, активистов "Весны" и другим. Всем им вменяется статья о перекрытии дорог во время несанкционированного митинга 23 января.

При этом в "Ротонде" отмечают, что двое активистов даже не были на указанной акции.

Предыдущая волна обысков прошла у петербургских активистов 31 января. Правоохранители побывали у трех десятков человек по подозрению в организации перекрытия дорог.

Как сообщал Санкт-Петербург.ру, сегодня в нашем городе перекрыли центральные улицы, а также станции метро из-за опасений возможных провокаций от оппозиционеров. Ограничения коснулись и наземного транспорта.