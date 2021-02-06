Из Пулково стало летать больше рейсов в регионы

Пассажиропоток аэропорта Пулково на региональных направлениях в январе 2021 года вырос на 10% по сравнению с январем прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе оператора воздушной гавани.

Петербуржцы предпочитают вылетать в Сочи (+44%), Калиининград (+30%) и Новосибирск (+20%). Также немного прибавили в популярности Екатеринбург и Мурманск.

За январь петербургский аэропорт обслужил более 900 тыс. пассажиров.

Как писал Санкт-Петербург.ру, Россия постепенно восстанавливает авиасообщение со странами, где показатели заболеваемости коронавируса соответствуют норме для открытия перелетов. Недавно из Пулково стало можно снова летать в Хельсинки.