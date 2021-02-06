В центре Петербурга закрыли движение общественного транспорта

В связи с возможными провокациями со стороны активистов, ГУ МВД по Санкт-Петеобургу решило приостановить движение транспорта в центре северной столицы. Комитет по транспорту проинформировал об этом в своем телеграм-канале.

По требованию ГУ МВД с 12:30 приостановлено движение по Невскому проспекту (от пл. Восстания до Дворцовой пл.) и прилегающим улицам.

Конкретные маршруты можно посмотреть на сайте комитета по транспорту.

Там просят горожан планировать поездки заранее, учитывая эту информацию.

Как ранее сообщал Санкт-Петербург.ру, закрыты на вход и выход две станции метро. Автомобилистам придется объезжать ряд центральных улиц и набережных, так как их перекрыли в субботу. Из-за этого на некоторых магистралях скопились пробки.