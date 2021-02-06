Станции "Невский проспект" и "Гостиный двор" закрывают для пассажиров

В центре Петербурга не будут работать две станции. Об этом сообщили в Комитете по транспорту северной столицы.

Как отметили в Смольном, станции «Невский проспект» и «Гостиный Двор» закроются для входа и выхода пассажиров в 13 ч. Также не будет работать пересадка, поезда будут следовать без остановок.

Время открытия станций пока не называлось.

Как писал Санкт-Петербург.ру, полиция нашего города готовится к возможным несогласованным акциям протеста, хотя активисты не заявляли об их возможном проведении.

Несанкционированные акции в северной столице проходили 23, 31 января и 2 февраля. Были задержаны сотни человек, более 350 отправили под арест, более 620 оштрафовали.