Канал "Санкт-Петербург" готовится освещать акции протеста в субботу в северной столице

Телеканал "Санкт-Петербург" проведет прямую трансляцию с улиц города в субботу, 6 феварля. Несмотря на то, что сторонники оппозиционера Алексея Навального в нашем городе не заявляли о проведении акции, в северной столице усилены патрули полицейских, в центре выставлены ограждения. Утром у некоторых активистов силовики провели обыски.

Канал "Санкт-Петербург" пробует новый формат - стрим с улиц города с одновременной оперативной аналитикой. 6 февраля в городе возможно, пройдет оченедной митинг. Телевизионщики будут следить за событиями на улицах и в студии. Комментировать происходящее будут политологи и общественные деятели, а управлять процессом - Александр Малькевич и Алексей Дементьев.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе это уже третья несанкционированная акция. В целом по решениям судов Петербурга под арест попали более 300 человек, штрафы заплатят более 600. Два человека получили административное наказание в виде общественных работ.