Жители Каменногорска увидели в небе световые столбы

Жители Ленинградской области заметили необычное природное явление: блеклые и яркие полосы в атмосфере. Фотографии, на которых запечатлено необычное природное явление, появились в сообществе «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы» в соцсети «ВКонтакте».

На фото видно лесную полосу и большое небесное пространство. На темном фоне заметны светлые полосы, поднимающиеся в небо перпендикулярно земле. Яркость полос разная.

Как отмечают пользователи, причиной такого явления может быть резкое похолодание в нашем регионе. Влага в воздухе замерзает, образуя кристаллы льда, которые опускаются к земле и ловят солнечный свет.

Как писал Санкт-Петербург.ру, выходные в нашем городе будут морозными. Холодная погода будет и в начале будущей недели.