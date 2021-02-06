Немой петербуржец получил штраф за скандирование лозунгов на несогласованной акции

Петербургский суд оштрафовал немого за скандирование лозунгов. Как сообщает проект «Апология протеста», инвалида III группы по слуху Евгения Агафонова задержали на несогласованной акции 31 января.

Его продержали полдня в отделе полиции. Его адвокат Сергей Локтев отметил, что без переводчика мужчина не мог понимать разъяснения правоохранителей о своих правах.

На Агафонова составили протокол о нарушении правил проведения митинга и перекрытие дорог. Также правоохранители отметили "скандирование лозунгов". Однако, как утверждает правозащитник, мужчина просто проходил мимо.

При этом немому назначили штраф - минимальный размер 5 тыс. руб.

Агафонов по профессии - проектировщик и художник по дереву.

Как писал Санкт-Петербург.ру, по итогам трех несогласованных акций в нашем городе штрафы получили свыше шести сотен человек. Более трехсот отправлены отбывать административный арест.