МВД хочет получить доступ к телефонным контактам россиян с помощью приложения за $63 млн

Министерство внутренних дел РФ захотело получить доступ к телефонным книгам пользователей смартфонов. Как пишет «Коммерсантъ», речь идет о мобильном приложении МВД, в котором вскоре появится сервис, позволяющий бороться со звонками мошенников.

Чтобы приложение функционировало, пользователю придется дать приложению доступ к контактам. Таким образом, телефонная книга станет полностью открытой для полиции. При этом такое разрешение позволит распознавать звонки с номеров злоумышленников.



В случае утечки в МВД контакты окажутся в свободном доступе, отмечает издание.

Доработку приложения ведомство оценило в 63 млн рублей, эта сумма указана в тендере для госзакупок.

В прошлом году мошенникам удалось выудить у россиян 150 млрд рублей.