Михаила Ефремова этапируют из Белогородской колонии

Актера Михаила Ефремова привезут в Москву из колонии в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник.

Возможно, артиста везут в столицу для участия в рассмотрении кассационной жалобы на приговор, предположил источник.

Адвокат Ефремова Петр Хархорин сообщил о подаче жалобы в конце января. Защита рассчитывает сократить тюремный срок актера.

Адвокат в комментарии РБК добавил, что проблем в колонии у Ефремова не было, о желании актера перевестись из колонии защитнику неизвестно.

Как писал Санкт-Петербург.ру, смертельное ДТП с участием Ефремова произошло в июне 2020 года в Москве. За гибель водителя грузовика суд дал актеру 7,5 лет колонии.