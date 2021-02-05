В петербургский суд поступил иск о выселении кошки с птичкой из квартиры

В Выборгском районном суде будут рассматривать иск жителя Петербурга, желающего проживать в коммуналке без живности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По словам истца, он купил в коммунальной квартире две комнаты. В третьей живет соседка с кошкой и попугаем, которых она выпускает гулять в коридор и на кухню.

При этом для детей мужчины любое общение с живностью категорически противопоказано врачами. Им требуется гипоаллергенный быт. Договориться с соседкой не удалось, поэтому мужчина решил обратиться в суд.

Также он хочет получить 10 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.