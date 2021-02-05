Петербургский суд арестовал ударившего силовика мужчину

Суд арестовал Евгения Туганкова, которого обвиняют в нападении на полицейского во время несогласованной акции 31 января. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, Туганков во время митинга на Пионерской площади не менее двух раз ударил кулаком в голову и толкнул омоновца. Нападавшего задержали в тот же день, хотя отмечается, что он пытался скрыться.

Арест продлится до 30 марта.

Отметим, что в СИЗО находятся еще два участника акции, которые напали на силовиков на Сенной площади.

Как писал Санкт-Петербург.ру, по итогам всех трех несогласованных мероприятий в нашем городе под арестом оказались болепе 350 человек, штрафы получили свыше шести сотен.