Петербуржец получит 2 млн после гибели дочери в крушении самолета над Синаем

Петербургский суд утвердил мировое соглашение между отцом девушки, погибшей при авиакатастрофе над Синаем в октябре 2015 года, и страховой компанией, а также авиакомпанией. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Иск к ООО «Авиакомпания Когалымавиа» и СПАО «Ингосстрах» о возмещении материального вреда в связи с гибелью дочери подал Иван Петрюк. Ответчики не стали возражать против требуемых выплат и попросили суд утвердить мировое соглашение. Истцу помимо 2 млн руб., которые он указал в иске, также будет выплачено 40 тысяч руб. понесенных издержек.

Производство по делу прекращено.

Как писал Санкт-Петербург.ру, самолет Airbus-321 потерпел крушение 31 октября 2015 года, выполняя перелет из Египта в Петербург. Погибли 224 человека.