Мать девочки, задержанной на митинге, получила предупреждение

Матери 11-летней девочки, задержанной на протестной акции 31 января в Петербурге вынесли предупреждение. Решение приняла комиссия по делам несовершеннолетних, пишет ЗакС.ру.

Отмечается, что детский омбудсмен Ленобласти Тамара Литвинова сочла решение "справедливым".

В ближайшее время школьница будет общаться с психологом.

Уполномоченный по правам человека в Ленобласти Сергей Шабанов рассказал "Невским новостям", что мать 11-летней активистки много лет работает фельдшером скорой помощи, поэтому она не понаслышке знает, как опасно находиться в толпе. Поэтому он не допускает мысли о том, что мать "благословила" девочку на участие в митинге.

Как писал Санкт-Петербург.ру, девочку задержали во время несанкционированного митинга 31 января.