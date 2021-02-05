Петербург наводнили безработные бармены

Около 19% всех резюме барменов, ищущих работу в 2021 году в РФ, пришлось на Санкт-Петербург. Об этом сообщают аналитики HeadHunter, которые провели исследование в преддверии Международного дня бармена (6 февраля).

На первом месте по активности соискателей Москва — 28% от всех резюме среди барменов.

При этом число вакансий меньше, чем число соискателей примерно на 3 тыс. человек на всю страну.

Пик по количеству предложений о работе был в сентябре.

Ожидания по заработной плате от барменов Петербурга - около 40 тыс. руб., что выше предложения работодателей.

На третьем месте в поиске работы барменом - Краснодарский край.