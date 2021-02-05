Петербургские суды арестовали 350 протестовавших

Суды Петербурга рассмотрели свыше тысячи административных дел в отношении участников трех несогласованных акций, которые прошли 23 и 31 января, а также 2 февраля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Более 350 человек были арестованы, свыше шести сотен - оштрафованы. На обязательные работы отправили двоих нарушителей.

Всего по итогам трех несогласованных акций в суды северной столицы поступило 1,4 тыс. материалов, сообщает пресс-служба.

Как писал Санкт-Петербург.ру, петербургские полицейские попали в центр скандала из-за того, что якобы съели предназначенную для задержанных передачу фаст-фуда. В МВД эту информацию уже опровергли.