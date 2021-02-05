Петербургских первоклашек отправляют на каникулы

Ученики первых классов петербургских школ с 8 по 14 февраля будут на традиционных каникулах, которые существуют для малышей в длинную третью четверть. Как сообщили в пресс-службе Комитета по образованию, в школах наблюдается тенденция к сокращению количества заболевших коронавирусом как среди учеников, так и педагогов.

Эта тенденция общая для всего города.

По данным на 5 февраля, занятия из-за болезни пропускают 908 школьников, что составляет 0,17% от общего количества обучающихся, и 389 сотрудников — 0,88%.

На карантине находятся четыре детсадовских группы.

Дистанционно учатся школьники 47 классов в 30 учебных заведениях. На смешанном формате обучения находятся 10,8 тыс. учеников.

Как писал Санкт-Петербург.ру, власти нашего города отметили тенденцию к падению уровня ежедневно фиксируемых случаев коронавируса, однако он не слишком быстрый. В городе привиты 85 тыс. человек.