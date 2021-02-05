"За друга семьи!": Настя Ивлеева ответила на слухи о беременности

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева опровергла сообщения о беременности.



"Выпьем, во-первых, за друга семьи. Во-вторых, за набранные килограммы, в-третьих — за пополнение в семье", — написала Ивлеева в своем Instagram-аккаунте, отвечая на предположения фанатов о возможном появлении малыша. Пост она сопроводила фотографией из ресторана, где она заказала себе вино.

Как отметили поклонники теледивы, ее формы последнее время округлились, а образ жизни, включая питание, стал более здоровым. Ивлеева пояснила, что "округлилась" не из-за беременности, а потому что ела много неположенной пищи. Также она напомнила своим почитателям, что вопросы о пополнении семейства и вовсе неуместны.

Как писал Санкт-Петербург.ру, теледива в 2019 году вышла замуж за рэпера Алексея Узенюка (Элджей). Отвечая на вопросы о детях, Ивлеева не раз замечала, что в ближайшие годы беременность не планирует.