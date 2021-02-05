Петербуржцы заметили переполненные стационары экстренной помощи

Стационары экстренной помощи еле справляются с потоком больных петербуржцев, у которых есть различные болезни и травмы, кроме коронавируса.

Как пишет АБН, на прием экстренных пациентов без COVID-19 работают три стационара: горбольница №26, Елизаветинская больница и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. В них для пациентов есть 3 тыс. коек.

По данным СМИ, приемные отделения заполнены пациентами на каталках. Реанимации и медики перегружены. Пациенты поступают с инсультами, сердечно-сосудистыми патологиями, травмами.

Как писал Санкт-Петербург.ру, власти уже сообщали о намерении перепрофилировать освобождающиеся ковидные стационары для приема обычных больных. Однако это начнется только на будущей неделе.