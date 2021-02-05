Соцсети наполнились матом после его запрета

В первые дни после введения запрета на нецензурные выражения в соцсетях, в постах пользователей ненормативной лексики стало больше. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «Медиалогии».

Только за первые два дня февраля россияне сделали почти 650 тыс. нецензурных публикаций в различных популярных сетях, тогда как в прошлом году примерно в эти даты было опубликовано лишь около 425 тыс.

Как отмечают аналитики агентства «Социальные сети», только сама новость об обязанности соцсетей удалять матерные слова спровоцировала активное использование мата. Это произошло 22-23 января.

Как писал Санкт-Петербург.ру, закон, согласно которому соцсети должны удалять посты с нецензурной бранью, призывами к экстремизму и несогласованному с властями протесту, вступил в силу 1 февраля.

Пока никаких санкций за употребление ненормативной лексики не предусмотрено. Роскомнадзор готовит подзаконные акты, которые обещают принять до конца марта.