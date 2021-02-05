Колпинцам включили отопление через 11 часов после аварии

Теплоэнергетики в максимально короткие сроки вернули тепло и горячую воду в 20 зданий в Колпино. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

Ремонт теплосети на Заводском проспекте, 50 был завершен до полуночи. Специалистам пришлось заменить около двух метров трубопровода.

По нормативам на подобные работы отводится 13 часов, однако теплоэнергетики справились за 11. Отопление и горячее водоснабжение отсутствовало в 16 жилых домах и 3 детских учреждениях.

Дефект обнаружили утром 4 февраля.

Как писал Санкт-Петербург.ру, минувшая ночь была самой холодной за эту зиму. Температура опустилась до -19,5 градусов.