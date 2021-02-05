Минувшая ночь стала самой холодной для петербуржцев за всю зиму

Ночь на пятницу, 5 февраля, стала самой морозной с начала зимы - температура опустилась ниже -19 градусов.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что предыдущий рекорд по холоду был установлен 16 января, когда было -18 градусов.

Погоду сегодня будет определять тыловая часть циклона, двигающаяся на юго-восток. Из-за циклона будет облачно, возможен снег. Атмосферное давление будет выше нормы, а температура днем немного возрастет - до -15.

"КП" передает, что профессор гидрометеорологического университета Валерий Малинин прогнозирует морозы до начала следущей недели. А уже к будущим выходным в городе установится комфортная температура примерно в -5 градусов.