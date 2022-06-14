71% соискателей из СЗФО не против поработать на госслужбе

Вакансии на государственной службе рассматривает для себя 71% соискателей из Северо-Западного федерального округа. Такой результата опроса опубликовала компания HeadHunter.

В Петербурге таковых меньше. Как пишет «МК в Питере» 62% находящихся в поиске работы рассматривают для себя вакансии государственной службы. 36% отдают подобным предложениям приоритет, а каждый четвертый отказался бы от неё.

В целом по СЗФО приоритет вакансиям на государственную службу скорее отдадут 42%. 28% соискателей точно рассмотрят данное предложение. 20% не готовы принимать подобные предложения о работе.

Выбор государственной структуры в качестве работодателя связан с возрастом соискателя. В группе старше 55 лет такой вариант выбрали 52% респондентов. А среди тех, кто находится в возрасте от 35 до 44 лет, отдать предпочтение такому варианту готовы только 30%.