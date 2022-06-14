Девять сотен шляп привез пассажир рейса Душанбе-Петербург по просьбе родственника

В петербургском аэропорту Пулково задержали пассажира рейса из Душанбе. В пресс-службе Северо-Западного таможенного управления уточнили, что причиной интереса к нему сотрудников таможни стали 939 шляп, панам и бейсболок с маркировкой известных брендов, которые мужчина провозил в багаже.

Пассажир прошел по зеленому коридору. Когда сотрудники таможни стали задавать вопросы о цели ввоза такого количества головных уборов, он сказал, что привез их для родственника.

Отмечается, что нормы действующего законодательства не позволяют отнести столько головных уборов к ввозимым для личного использования. В отношении многошляпного пассажира возбудили дело об административном правонарушении.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что житель Северной столицы не смог ввести из Турции два миллиона долларов и был вынужден улететь обратно.