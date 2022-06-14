Стать госслужащими хотели бы 62% петербуржцев

В Петербурге растет число посвятить себя государственной службе. Как сообщает HeadHunter Северо-Запад на основе собственного исследования, из 2400 опрошенных горожан работа в госорганах интересна 62%.

24% респондентов отметили, что в любом случае отказались бы от подобной работы. Остальные опрошенные от ответа на данный вопрос воздержались.

Среди тех, кто хотел бы сменить работу в коммерческой структуре, больше всего HR-специалистов. Такой вариант в этой категории выбрал 41% респондентов. Также ему отдали предпочтение 35% сотрудников транспортной и логистической отраслей, 35% бухгалтеров и финансистов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что количество вакансий в Северной столице сократилось на четверть.