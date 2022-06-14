Петербуржцы судятся с сервисом «Яндекс.Еда» из-за утечки данных

Уже 17 исковых заявлений зарегистрировали в судах Петербурга от пострадавших из-за утечки персональных данных в компании «Яндекс. Еда». В объединенной пресс-службе судов города уточнили, что по некоторым искам уже началось производство.

Сразу 13 истцов подали заявление о компенсации морального вреда к ООО «Яндекс.Еда» в Куйбышевский районный суд. Еще два петербуржца обратились с исками в Невский районный суд, и столько же — в Василеостровский.

Суммы, которые запрашивают истцы в качестве морального ущерба разнятся от 30 до 500 тысяч рублей. В каждом иске также содержится требование о выплате компанией штрафа за несоблюдение требований потребителей в добровольно.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в марте петербуржец подал иск к компании «Яндекс» с требованием 800 тысяч рублей.