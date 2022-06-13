Более 29 тысяч бюджетных мест подготовили петербургские вузы для абитуриентов

Приемная кампания в вузах Петербурга стартует не позднее 20 июня. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», бюджетных мест для поступающих в этом году стало больше, а в Северной столице их подготовили свыше 29 тысяч.

Ответственный секретарь приемной комиссии ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Елена Пименова рассказал изданию, что в прошлом году вуз получил более десяти тысяч заявок от абитуриентов. В этом году в учебном заведении ожидают не меньшего числа желающих. При этом учиться в сентябре придут не более 440 человек. Треть из них с трудом смогут преодолеть вторую сессию.

Руководитель центра «Абитуриент», ответственный секретарь приемной комиссии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова Антон Кузнецов объяснил, что вуз проводит бесплатные курсы по математике, физике и информатике. Они нужны, так как подготовка поступающих разнится и есть пробелы по некоторым темам.

Председатель совета ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов отметил, что количество бюджетных мест в Северной столице увеличивается ежегодно. Однако во многих вузах число поступивших на внебюджетные места превышает количество бюджетников.

Проректор по образовательной деятельности СПбМТУ Елена Счисляева рассказала, что их студентов приглашают на собеседования потенциальные работодатели уже с третьего куса. В вузе есть специальный день, когда его индустриальные партнеры приходят и рассказывают обучающимся о своем предприятии.