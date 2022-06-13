Дачникам напомнили о штрафах за сухостой на участке

Некоторые привычные дачные дела могут привести к неприятностям. В частности, разведение открытого огня карается штрафом, если нарушены правила безопасности. Об этом дачникам напомнила адвокат Елена Кудерко.

В интервью агентству «Прайм» эксперт отметила, что оштрафовать могут также за неубранный мусор, хлам и наличие сухой растительности на участке. В обязанности владельца входит и регулярный покос травы. Если собственник получил предписание о расчистке территории не выполнил его, штраф может составить от двух до четырех тысяч рублей.

Нельзя ремонтировать на своем участке любые транспортные средства. Этот запрет обусловлен возможным вредом для экологии.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Правительстве РФ появилась особая комиссия по садоводству.