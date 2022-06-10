Приют для потерявших хозяев собак в Мариуполе помогут создать петербуржцы

В Мариуполе будет создан приют для собак, которые остались без хозяев. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», власти Северной столицы и её нового города-побратима уже достигли договоренности о его появлении.

На специальной площадке для собак разместят вольеры для их содержания. Животным обеспечат не только уход и кормление, но также будут лечить.

Отмечается, что по прибытии в Мариуполь гуманитарной помощи, вопрос о бездомных собаках был задан одним из первых. Его озвучили сами мариупольцы, которые в сложившихся обстоятельствах проявили небывалую доброту и человечность, заботясь о судьбе потерявших дом и хозяев животных.