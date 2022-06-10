Петербуржцы создадут площадку для бездомных собак в Мариуполе

В Мариуполе планируется создание площадки для собак, которые остались без хозяев. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», участие в её появлении примут петербуржцы.

На площадке разместят вольеры для бездомных собак. Там животных будут не только кормить, но и лечить.

Отмечается, что вопрос о необходимости обеспечения ухода за бездомными собаками мариупольцы подняли одним из первых, когда в город поступила гуманитарная помощь. Договоренность о создании специальной площадки между губернатором Петербурга и мэром Мариуполя уже достигнута.