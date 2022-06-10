Для российских школ закупят флаги почти на миллиард рублей

Более 970 миллионов рублей выделят из бюджета на закупку флагов и гербов для школ в регионах России. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

К началу нового учебного года государственные флаги планируют закупить для 11 тысяч школ в 31 регионе. Все российские учебные школы будут обеспечены флагами к 2024 году. Помимо флагов закупят также флагштоки для их установки в учебных заведениях.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что с 1 сентября 2022 года российские школьники будут начинать каждую учебную неделю с пения гимна. В процессе они будут наблюдать за поднятием государственного флага Российской Федерации в своем учебном заведении.