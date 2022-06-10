Сообщить о нарушениях моратория на проверки бизнес будет можно через «Госуслуги»

На портале «Госуслуг» появился сервис, который позволяет предпринимателям и обычным гражданам сообщить о нарушении моратория на проведения проверок. С помощью нового сервиса правительство сможет жестче контролировать соблюдение действующих ограничений на проверки.

Председатель петербургского отделения бизнес-объединения «Деловая Россия» Дмитрий Панов рассказал телеканалу «Санкт-Петербург», что предприниматели часто просят, чтобы им не мешали работать. На подготовку необходимых документов им приходится тратить массу времени и усилий. Как подчеркнул Дмитрий Панов, новый сервис позволит предпринимателям чувствовать себя увереннее.

Подчеркивается, что в настоящее время бизнес-объединение плотно взаимодействует со всеми надзорными органами. В Петербурге уровень доверия к контрольным органам с точки зрения соблюдения прав предпринимателей высок.

В России введен моратория на плановые и внеплановые проверки, который действует с 10 марта. Его ввод позволяет бизнесу сэкономить до 80 млрд рублей.

В настоящий момент в стране допустимо только проведение отдельных видов проверок, в частности, на соблюдение санитарных и противопожарных требований. 218 тысяч проверок по всей стране были отменены с введением моратория.