В Петербурге максимальные баллы за ЕГЭ получили 16 человек по химии и 3 по географии

Петербургские школьники получили первые результаты Единого государственного экзамена в рамках основного периода. Как сообщили в городском Комитете по образованию, большинство сдававших экзамен по географии, химии и литературе получили результаты, которых достаточно для поступления в вузы.

2855 выпускников сдавали химию в Петербурге. 530 человек получили результаты от 81 до 100 баллов. 16 экзаменуемых набрали 100 баллов.

По литературе из более чем трех тысяч выпускников результаты выше 81 балла получили 539 человек. 40 сдававших экзамен получили высший балл.

760 человек сдавали географию. Три выпускника набрали по этому предмету 100 баллов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что дистанционное обучение не лучшим образом повлияло на результаты ЕГЭ петербургских школьников.