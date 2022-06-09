Выбран новый логотип для замены McDonald’s

Компания, которая заменит сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в России, определилась с новым логотипом. На зеленом фоне располагаются под наклоном две оранжевые палочки, символизирующие картофель-фри, и красная точка, которая обозначает бургер.

Новый логотип получил неоднозначную оценку специалистов. Как пишет «МК в Питере», веб-дизайнер Мария Ткачева назвала логотип неплохим, но отметила, что цвета грязноваты. Эксперт также предположила, что возможно компания представила пилотный образец и позже он будет доработан.

Как сообщает РИА Новости, компания, выкупившая российские рестораны McDonald’s, подтвердила информацию о новом логотипе. В настоящее время 840 точек быстрого питания компании готовы к перезапуску. В них набирают сотрудников.