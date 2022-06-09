Дело главы «Петростроя» об обмане дольщиков уйдет на второй круг

Дело генерального директора «Петростроя» Дмитрия Ипатова пересмотрят. Как пояснили в объединенной пресс-службе судов города, предыдущее постановление Смольнинского районного суда отменено. Дело будет разбираться повторно в измененном судебном составе.

Дмитрия Ипатова обвиняли в получении с дольщиков свыше 270 млн рублей на строительство ЖК «Лампо» во Всеволожском районе Ленобласти. Строительство этого комплекса завершено не было. Судебное преследование тогда было прекращено судом из-за отсутствия потерпевших и материального ущерба. Обвиняемый получил штраф в 150 тысяч рублей.

Гособвинение сочло, что такое решение может способствовать продолжению преступных действий.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что главу «Петростроя» поместили под домашний арест.