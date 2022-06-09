Студенты-целевики ответят за плохую успеваемость

В России могут ввести ответственность за неудовлетворительную успеваемость для студентов, которые учатся в вузах по целевой программе. Предложенный Министерством науки и высшего образования законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте предлагается наделить потенциального работодателя, который оплачивает обучение целевика, полномочиями расторгать договор или сокращать материальную поддержку обучающегося. Такое решение будет приниматься по результатам оценки успеваемости студента по определенным дисциплинам, модулям и практикам в течение не менее двух аттестаций подряд.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербургские студенты стали проявлять меньше интереса к недружественным странам.