Снявший флаг с дома на Энгельса стал фигурантом уголовного дела

В Петербурге возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом Российской Федерации. Как сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области, фигурантом стал мужчина, которого подозревают в снятии флага с фасада жилого дома.

Инцидент произошел в понедельник, 6 июня. В полицию позвонила женщина, которая сообщила, что двое пьяных мужчин только что сняли флаг с фасада жилого дома на проспекте Энгельса.

Приехавшие полицейские задержали предполагаемого хулигана на месте. У 32-летнего безработного мужчины изъяли флаг, который он снял с фасада.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в надругательстве над флагом заподозрили петербургского школьника. По словам очевидца, он сорвал флаг со здания и выбросил его в урну.