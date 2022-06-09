Лучших социальных работников определили в Петербурге

В День социального работника лучшие представители отрасли получили премии городского правительства. Как сообщили в пресс-службе администрации города, награды вручили во время торжественного вечера в Академическом театре комедии им. Н.П. Акимова 8 июня.

Социальным работникам вручили благодарности и почетные дипломы городского парламента. В настоящее время в Северной столице работают свыше 20 тысяч представителей сферы социального обслуживания.

Дню социального работника в Петербурге посвятили также выставку. На ней представлены 36 лучших работ, которые были отобраны по итогам городского фотоконкурса «Социальный город».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Северной столице вручили награды лучшим педагогам. В городе определили победителей конкурса педагогических достижений.