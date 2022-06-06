Бывшего петербургского полицейского обязали отдать взятку в казну

Петроградский районный суд Петербурга обязал экс-заместителя начальника 71 отдела полиции УМВД России по Петроградскому району северной столицы вернуть в доход государства 75 тысяч рублей, которые были получены им в качестве взятки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Деньги экс-полицейский получил от строительной бригады, которая занималась ремонтом в здании отдела полиции. В общей сложности было передано 95 тысяч рублей, 75 тысяч из которых — вне оперативного эксперимента.

Сделка по незаконному оказанию услуг за взятку была признана ничтожной. Экс-полицейского также обязали возместить 2450 рублей госпошлины.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что бывшего доцента ПГУПС оштрафовали за взятки, которые тот получал от студентов.