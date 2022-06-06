Хакеры атаковали петербургский ЗакС

Сайт петербургского Законодательного собрания подвергся хакерской атаке. Такую информацию на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал глава ЗакСа Александр Бельский.

Как отметил политик, специалисты уже работают над устранением проблем с сайтом. Пока ресурс остается недоступным для пользователей, однако ожидается, что доступ к нему будет восстановлен в ближайшее время.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Санкт-Петербургский государственный университет в марте подвергался хакерским атакам в течение двух недель. Наиболее длительная кибератака на ресурс длилась 13 часов.