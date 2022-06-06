Курсы спецпроекта «Лето знаний» открыты для петербургских школьников до 1 сентября

С 1 июня школьники Петербурга могут получить доступ к образовательным курсам проекта «Лето знаний». Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», для этого им необходимо зарегистрироваться на сайте educont.ru.

Методисты Центра цифровизации образовательной деятельности Университета Иннополис совместно с поставщиками контента создали для школьников сотню бесплатных материалов. Каталог будет полезен и для педагогов пришкольных лагерей, которые могут использовать материалы курсов для занятий с воспитанниками.

В каталоге цифрового образовательного контента доступны материалы от Учи.ру, Фоксфорда, Мобильного электронного образования, ЯКласса, 1С: Урока, Нового диска, Просвещения, iSmart, Globallab, Native Class и Облака знаний.

Образовательный ресурс для школьников разработали в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Педагоги могут найти в нем верифицированный контент, в том числе и для занятий дома. Курсы развивают у детей профессиональные цифровые компетенции. А для учеников с ограниченными возможностями здоровья доступен специальный контент.

Ученики могут использовать курсы для самостоятельных занятий, подготовки к экзаменам и олимпиадам. Программы представлены в интересном игровом формате. В каталоге также доступны курсы по темам, не входящим в школьную программу.