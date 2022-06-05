Россияне перечислили самые нелюбимые домашние дела

34% россиян не любят гладить белье. Такие данные собственного исследования опубликовал сервис по поиску работы Superjob. Больше всего не любящих гладить респондентов оказалось в категории старше 45 лет.

19% опрошенных не любят убираться дома. 11% респондентов неприятно мыть посуду. Еще 9% назвали самым нелюбимым домашним делом приготовление пищи. 3% опрошенных не нравится ходить в магазин за продуктами. 1% считает самым неприятным домашним делом стирку.

Работу по дому в России по-прежнему значительно больше выполняют женщины, чем мужчины. Однако, как показал опрос, за прошедшие десять лет мужчины стали выполнять работу по дому существенно чаще. Только гладят бельё мужчины по-прежнему очень редко.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что россияне перечислили своих самых нелюбимых литературных персонажей.