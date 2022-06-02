Депутат Вишневский остался без своей страницы «ВКонтакте»

Генеральная прокуратура потребовала заблокировать страницу в социальной сети «ВКонтакте» депутата петербургского Законодательного собрания Бориса Вишневского. О такой причине блокировки политик узнал, когда обратился в службу поддержки соцсети.

С аккаунтами в Telegram у некоторых пользователей возникает другая проблема. Они оказываются украдены. Как сообщает Mash City, аккаунты часто используют мошенники, чтобы распространять через них информацию и монетизировать её.

Причина блокировки страницы Бориса Вишневского «ВКонтакте», по предварительным данным, звучит как распространение ложной общественно значимой информации, которая дестабилизирует общественно-политическую обстановку в России. Сам политик считает, что ничего подобного на своей странице не публиковал.