Новая система высшего образования объединит опыт СССР и России

Новая система высшего образования должна обобщить советский и российский опыт. Такое заявление сделал президент российского совета ректоров Виктор Садовничий.

При этом в России намерены сохранить и бакалавриат, и магистратуру, несмотря на выход из Болонской системы. Как пишет АБН, об этом ранее заявил глава министерства образования и науки Валерий Фальков.

Виктор Садовничий отметил, что новая структура высшего образования должна отвечать внутренним и внешним вызовам,а также гарантировать приоритетное обеспечение национальных интересов государства и его граждан. При этом в ней планируется учесть накопленный за прошедшее десятилетие положительный опыт.

Виктор Садовничий также посчитал важным сохранение взаимного признания квалификаций специалистов России и стран Евразийского экономического союза, а также БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.