Роскомнадзор рассказал, что случилось с Proton VPN

В Роскомнадзоре подтвердили блокировку сервиса Proton VPN на территории Российской федерации. В ведомстве пояснили, что работа сервиса была ограничена в связи с нарушением им российского законодательства.

Российские пользователи не только сталкиваются с блокировками привычных сервисов, но и могут пользоваться новыми. Как пишет АБН, на портале «Госуслуг» расширили перечень предоставляемых электронных услуг.

Пользователи Proton VPN начали жаловаться на трудности с подключением к сервису с утра четверга. Аналогичные сложности возникли и у пользователей Nord VPN Как отметили в Роскомнадзоре, на территории России угрозой признаются сервисы, позволяющие обходить блокировки противоправного контента. В связи с этим Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования ограничивает их деятельность на территории страны.