Акционеры АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы прошлого года на Общем собрании

Годовое общее собрание акционеров АО «ЛОЭСК» прошло состоялось 31 мая. Рассмотрены и приняты решения по семи всем вопросам повестки.
Акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.
Принято решение направить чистую прибыль компании в размере 1,5 млрд рублей на финансирование и развитие инвестиционной программы. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года решено не выплачивать.
В текущем году АО «ЛОЭСК» продолжит формирование прочного фундамента для улучшения качества оказываемых услуг, взаимодействия с потребителями, заявителями и нашими партнерами.
«Важным элементом устойчивого развития было и является повышение клиентоориентированности, создание открытого диалога, оперативной обратной связи с потребителями и заявителями на новое технологическое присоединение к электрическим сетям, внедрение цифровых сервисов согласно современным требованиям, новых подходов для сотрудничества, обеспечения развития производства, бизнеса и качества жизни в регионе» - обратился к акционерам генеральный директор АО «ЛОЭСК» Андрей Демин.
Кроме того, акционеры избрали новый состав Совета директоров АО «ЛОЭСК», в этот список вошли:
1. Аминяков Сергей Владимирович;
2. Бегун Артем Александрович;
3. Дебердеев Рамис Алексеевич;
4. Демин Андрей Александрович;
5. Сизов Андрей Андреевич.
Членами Ревизионной комиссии избраны:
1. Кутузова Зоя Валентиновна;
2. Пшенникова Юлия Ивановна;
3. Посохова Ольга Анатольевна.