Петербуржцам напомнили, как отправить ребенка в летний лагерь

Путевки в детские летние лагеря в Петербурге и Ленинградской области в этом сезоне пользуются повышенным спросом. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Заместитель председателя комитета по образованию Андрей Борщевский уточнил, что летняя оздоровительная компания в Петербурге идет полным ходом с 26 мая. Родители еще могут достать путевки на вторую, третью и четвертую смены, хотя сделать это и может быть сложно из-за высокого спроса. Принимают юных петербуржев на отдых не только в черте города и Ленинградской области, но и в Новгородской и Псковской областях.

В первую смену детские лагеря ожидают 20 тысяч петербургских школьников. Всего за лето отдохнуть в них смогут 102 тысячи детей.

Чтобы отправить своего ребенка в лагерь, родителям следует выбрать учреждение. После этого необходимо оформить сертификат на оплату части стоимости путевки в МФЦ или Центре отдыха и оздоровления молодежи. Этот сертификат будет использован при заключении договора с детским лагерем, куда отправится ребенок.