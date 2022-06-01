Петербуржцам предложили создать полезные сервисы для города

Первого июня стартовал конкурс «Код Петербурга», который запустил Смольный. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», его участникам предлагается создать полезные для петербуржцев цифровые сервисы для образования, культуры, городской среды и других сфер жизни города.

Воспользоваться сервисами участников конкурса в социальной сети «Вконтакте» петербуржцы смогут на безвозмездной основе. Участвовать может любой, кто способен предложить идею оригинального сервиса, но обязательно старше 14 лет.

Конкурс пройдет в два этапа, которые отличаются по тематикам. Первый проходит до конца июля, второй будет завершен в конце сентября. Выбирать проекты-победители будет экспертное жюри. Призовой фонд конкурса составляет 15 миллионов рублей. Вознаграждение обещают вручить 20 лучшим участникам.