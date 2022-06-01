Обновить порядок регистрации пользователей в соцсетях предложил Следственный комитет

В России могут изменить порядок регистрации новых пользователей в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заместителя председателя Следственного Комитета Елену Леоненко.

Она уточнила, что существующий порядок регистрации пользователей не позволяет применять эффективные и своевременные превентивные меры в отношении распространителей запрещенного контента. Также при текущем положении дел сложно предотвращать использование подобного рода контента несовершеннолетними.

<pПеречень данных, которые могут потребоваться для регистрации в социальных сетях российских пользователей, в марте 2021 года опубликовал Роскомнадзор в проекте приказа. Помимо фамилии, имени и отчества, номера телефона и электронной почты законопроект предполагал необходимость указания паспортных данных и адреса места жительства.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что социальная сеть «ВКонтакте» приобрела домен кондитерской фабрики.