Российский аналог «Макдональдс» лишится БигМака

После открытия российской версии популярной сети ресторанов быстрого питания, в меню произойдут изменения. По данным Telegram-канала Mash, исчезнуть может самый популярный бургер БигМак.

Впрочем, другие бургеры в меню нового старого фастфуда останутся. Хотя их названия могут измениться.

Без любимого картофеля фри посетители нового «МакДоналдса» также не останутся. Сохранят в меню и креветок в кляре и наггетсы. При этом из меню могут исчезнуть салаты. Это связано с тем, что не удалось продлить контракты с поставщиками ингредиентов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что россияне предложили свои названия для торговой сети.